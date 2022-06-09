Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı: Çatalca ve Silivri'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

SEL, SU BASKINI, DOLU VE YILDIRIM

Bu kapsamda vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

SARI KODLU UYARI

Yapılan uyarının sarı kodlu olduğu belirtilerek, bu koda ilişkin," Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." bilgisi verildi.

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