Yarın hava nasıl olacak? 25 Şubat hava durumu

İstanbulluların merakla beklediği kar yağıştı sonunda kendisini göstermişken bu sevinç kısa süreceğe benziyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ili hakkında son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da şimdilik etkisi altına alan kar yağışı yarın yerini yağmura bırakacak. İşte 25 Şubat İstanbul ili hava durumu

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın havanın yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Meteoroloji, yarın kentte etkili olması beklenen şiddetli yağmurla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyardı. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU