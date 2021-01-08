Meteoroloji'den İstanbul ve bir çok il için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ocak Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve ya kar yağacak mı? Ocak ayıyla birlikte yağmurlu ve karlı havalar bir çok ilimizde yüzünü göstermeye başladı. İstanbul için beklenen yağmur bugün yağacak.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ile Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30 ila 50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi ile Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi’nin kıyıları kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.