bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken İstanbullularda İstanbul'a kar ne zaman yağacak ? sorusunu sormaya devam ediyor. Güne yağmurlu bir havayla başlayan İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? 03 Ocak Hava tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA TAHMİN RAPORLARI

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur, akşam saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batısında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKSARAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı

CANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yurdun bir çok kesiminde kar yağışının gerçekleşmesinin ardından İStanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları da vatandaşları tarafından sıkça aranmaya devam ediyor. Meteoroloji'den ise beklenen kar yağışı uyarısı ise bugün gelmiş bulunuyor. İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava etkili olacakken, hava sıcaklıkları ortalama 7 dereceyi gösterecek. Uzun süredir İstanbulluların beklediği kar yağışı ise gece saatlerinde bölge bölge yoğun kar şeklinde gerçekleşeceği meteoroloji'den gelen bilgiler arasında.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da bugün hava nasıl olacak? sorusu Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Şiddetli soğukların ve don olaylarının görüneceği ilimizde bugün hava parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı olarak gözleniyor. Sis ve don olaylarının görüleceği bugün de sıcaklıklar ortalama 5 dereceyi gösterecek.