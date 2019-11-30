Meteoroloji'den İstanbul'a öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı
METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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