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Meteoroloji'den İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yarın İstanbul'da kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışların sabah saatlerinden başlayarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilde kuvvetli yağış etkili olacak. Buna göre yağışların Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayarak Marmara Bölgesinin genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sarı kodlu uyarıya göre vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması bekleniyor. 

Meteoroloji'den İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli yağış etkili olacak

Meteorolojinin tahmininde şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji'den İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli yağış etkili olacakMeteoroloji'den İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi, kuvvetli yağış etkili olacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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