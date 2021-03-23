Meteoroloji'den kar uyarısı: Donacağız! Hava sıcaklıklarında ani düşüş...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerinde 6-15 derece azalacak. Bir çok ilde kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklenildiğinden yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte il il günlük hava durumu...

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı öğle saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyorg. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı