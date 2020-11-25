Meteoroloji'den karla karışık sağanak yağış ve don uyarısı geldi! İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu raporu
Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelere göre Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı olması beklenirken İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkenin genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması beklenirken bazı ilerimizde kar yağışı ve dol olayı beklendiği açıklandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Kasım Çarşamba hava durumu raporu...
25 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellik yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, yarın(Perşembe) sabah saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Güneyinin akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu