Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı! Antalya'da okullar tatil edildi!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve batı ilçelerinde yağışların olağanüstü şiddetli geçeceğini belirterek, kırmızı kodlu uyarı yayımladı. Metrekare başına 300 kilo yağış düşeceğine dikkat çeken Meteoroloji'nin bu uyarısı Antalya Valiliği'ni de harekete geçirdi. Antalya'da kırmızı kodlu uyarı gereğince, 3 ilçede eğitime ara verildiği açıklandı.

METEOROLOJİDEN KIRMIZI KODLU UYARI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden Antalyalıları uyaran bildiride; "Bu gece (29 Aralık 2021)saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor. Yağışların; 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ: OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteorolojiden gelen kırmızı kodlu uyarı Antalya Valiliği'ni harekete geçirdi. Duyuru karşısında tüm önlemleri almaya özen gösteren Valilik'ten, okullarda eğitime ara verildiği yönünde karar geldi.

Buna göre, Antalya'nın; Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde 30 Aralık 2021 tarihinde eğitime ara verildiği açıklandı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.

Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi.

'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de eğitime ara verileceği açıklandı.