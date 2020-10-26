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Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilere göre ülkemizde öğle ve akşam saatlerinde bazı bölgelerimizde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren başlayacak

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ''Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor'' ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren başlayacakMeteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren başlayacakMeteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren başlayacakMeteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren başlayacak

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla batısında 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

Okan Gül
Video Editörü


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