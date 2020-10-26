Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı! Öğle saatlerinden itibaren başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilere göre ülkemizde öğle ve akşam saatlerinde bazı bölgelerimizde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ''Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor'' ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla batısında 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.