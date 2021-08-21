Meteorolojiden kritik uyarı: Ani sel ve doluya dikkat! Hava bugün nasıl olacak 21 Ağustos 2021 Cumartesi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğu
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sebeple meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var...
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batısında, gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 19°C, 35°C
Az bulutlu
ERZURUM 11°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık