Meteorolojiden kritik uyarı: Ani sel ve doluya dikkat! Hava bugün nasıl olacak 21 Ağustos 2021 Cumartesi?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sebeple meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 31°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 37°C

Az bulutlu

ANTALYA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon'un batısı ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batısında, gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 35°C

Az bulutlu

ERZURUM 11°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 15°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık