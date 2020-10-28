Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ekim hava durumu raporunu yayınladı. Hafta başında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlayacak. Batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Ekim Hava durumu raporu..

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

28 EKİM HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde, batı ilçeleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden de şu açıklama yapıldı:

"İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 28 Ekim Çarşamba gününden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Marmara Bölgesi’nin, 28.10.2020 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde etkili olacağı bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısında (Trakya geneli ve İstanbul’un batı ilçeleri), perşembe günü Trakya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte Trakya’dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgemiz tahmin ve erken uyarı merkezi tarafından yapılması muhtemel uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz ediyor."