Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ocak Pazar günü hava durumuna ilişkin açıkladığı verilere göre; ''Ülkemizin batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor'' denildi.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, -2°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa), Orta Karadeniz’de 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.