Meteorolojiden kritik uyarı: O bölgelerde sağanak yağışa dikkat! Hava bugün nasıl olacak 11 Eylül 2021 Cumartesi?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların;Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere etki edeceği de tahmin ediliyor. Bu sebeple meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ?

Meteoroloji verilerine göre 11 Eylül 2021 Cumartesi gününde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, gök gürültülü ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve İstanbul'un Anadolu yakası) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla doğusunun çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin’in kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY 23°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batısının (Ankara, Çankırı, Eskişe​​​​​​​hir, Konya ve Kırıkkale) yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ​​​​​​​

ANKARA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde çevre ilçelerinin, yarın (C​​​​​​​umartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.​​​​​​​

BOLU 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ​​​​​​​​​​​​​​

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Çorum çevreleri ile Doğu Karadeniz bölümünün aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. ​​​​​​​

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu​​​​​​​

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık