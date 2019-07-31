Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'un bazı yerleri ise sağanak yağışlı olacak. Ayrıca perşembe ve cuma günü ülkemizin birçok yerine sağanak yağış geliyor. İşte il il hava durumu
CUMA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü Balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak. Edirne ve Kırklareli'de görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak.
Başta İstanbul olmak üzere, Rize'ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.
Cuma günü etkisini gösterecek sağanak yağış bir gün ara verdikten sonra tekrar başlayacak. Yağışlı hava kuzey de etkisini gösterse de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.
31 TEMMUZ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
31 TEMMUZ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
31 TEMMUZ RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
31 TEMMUZ MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
31 TEMMUZ EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
31 TEMMUZ AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
31 TEMMUZ İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
31 TEMMUZ BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
31 TEMMUZ ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
31 TEMMUZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
31 TEMMUZ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
31 TEMMUZ DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
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