CUMA GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü Balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak. Edirne ve Kırklareli'de görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak.

Başta İstanbul olmak üzere, Rize'ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.

Cuma günü etkisini gösterecek sağanak yağış bir gün ara verdikten sonra tekrar başlayacak. Yağışlı hava kuzey de etkisini gösterse de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.

31 TEMMUZ METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

31 TEMMUZ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

31 TEMMUZ RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

31 TEMMUZ MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

31 TEMMUZ EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

31 TEMMUZ AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

31 TEMMUZ İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

31 TEMMUZ BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

31 TEMMUZ ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

31 TEMMUZ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

31 TEMMUZ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

31 TEMMUZ DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.