Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak: O illerde çamur yağacak! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ekim 2022 Pazartesi gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Editör
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Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak: O illerde çamur yağacak! İşte il il hava durumu...

31 Ekim 2022 Pazartesi günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 31 Ekim 2022 Pazartesi?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 31 EKİM 2022 PAZARTESİ?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 31 Ekim 2022 Pazartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir."

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak: O illerde çamur yağacak! İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak: O illerde çamur yağacak! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak: O illerde çamur yağacak! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Suriye kaynaklı toz taşınımı olacak: O illerde çamur yağacak! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak ile Van'ın güney ilçelerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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