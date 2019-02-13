14 Şubat 2019 Hava durumu | Sevgililer gününde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, perşembe gece saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege çevrelerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Rüzgarın önce güney ve güneybatı, yarın öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği bildirilirken, perşembe akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANDI

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

ULAŞIMDA ZAMAN ZAMAN AKSAMALAR OLDU

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Özellikle Malkara ilçe merkezi ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin Edirne ve Kırklareli dışında kalan kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 2°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI 0°C, 7°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın Kütahya ve Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 3°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

IZMIR 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MANISA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın zamanla İç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR 3°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

HATAY 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmurlu, yarın Eskişehir, Çankırı ve Karaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri, yarın zamanla kuzey ve batı kesimleri yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri ile yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRIKKALE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARABÜK 4°C, 6°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 8°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevreleri ile zamanla Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 5°C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇORUM 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla aralıklı yağmurlu

SAMSUN 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla aralıklı yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -15°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -17°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZIANTEP 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

SIIRT 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı