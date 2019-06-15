Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hafta sonu da devam edecek. Sıcaklıklarda herhangi bir azalma olmasa da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağışın yeni haftada da devam etmesi bekleniyor.

Cumartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu'da ise sıcak hava ve bol güneş etkisini gösterecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Kırklareli'nin Vize ve Demirköy, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde, öğleden sonra ise İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Kırklareli'nin Vize ve Demirköy, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde, öğleden sonra ise İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve trafikte aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Kırklareli'nin Vize ve Demirköy, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Demirköy ve Vize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hariç yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısı ile Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu batı ve güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğlen saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (30-50 km/saat) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü ise Marmara'da sağanak yağış etkisini yitirecek. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de güneşli hava etkili olacak. Doğu'da da yağışlar gittikçe azalıyor. Pazar günü ise Marmara'da sağanak yağış etkisini yitirecek. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de güneşli hava etkili olacak. Doğu'da da yağışlar gittikçe azalıyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.