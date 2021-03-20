Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! O illerde sağanak yağış etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamaya göre yurt genelinde aralıklı yağışların görüleceği tahmin edilirken Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinde ise bu yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Balıkesir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 10°C

Akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

EGE

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 11°C

Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Karaman hariç aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize ile Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 10°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutla ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı bulutlu