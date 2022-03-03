Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında! İşte 3 Mart 2022 Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir. İşte 3 Mart 2022 Perşembe hava durumu...

3 MART 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yükseklerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak 1000 metre üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölgenin doğusunda kuvvetli kar yağışı şekinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinden başlayarak kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kuvvetli kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, zamanla 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, akşam sonra saatlerinde 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,,5 ila 2,5 güneyi 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.