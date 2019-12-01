Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın, yarın sabah 07.00'ye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleri ile zamanla Hatay’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde Adana ve Osmaniye’de, sabah saatlerinde Hatay’da etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."