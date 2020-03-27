Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Mart cuma hava durumu

Meteoroloji, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Bolu, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Bolu, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara’da yer yer kuvvetli (30-50km/sa) olarak rüzgar esmesi bekleniyor. Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

27 Mart cuma hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde bölgenin güneyinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 27 Mart 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

EDİRNE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 27 Mart 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

DENİZLİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

KÜTAHYA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya’nın batı ilçeleri, gece saatlerinde Mersin, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 27 Mart 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

ADANA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde bölgenin güney ve batısının hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 27 Mart 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

ANKARA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI 2°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 27 Mart 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

BOLU 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 27 Mart 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

AMASYA 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KARS 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatleirnden itibaren sağanak yağışlı

VAN 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 27 Mart 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SİİRT 9°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 6 (40-60km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde 5 (40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.