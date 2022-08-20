Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Özellikle o iki ilde yaşayanlar dikkat! İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Sivas, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi hava durumu...
20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge geneli parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu sabah saatlerinde güneybatı, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinde yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.