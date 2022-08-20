Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Özellikle o iki ilde yaşayanlar dikkat! İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Sivas, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi hava durumu...

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge geneli parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu sabah saatlerinde güneybatı, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinde yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.