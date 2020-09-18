Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskını olabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük yapılan hava durumu tahminlerine göre Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış başlayacak. Yetkililer vatandaşları olası sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Eylül 2020 için hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Öte yandan yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetil olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu ilk saatlerde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), gece saatlerinde geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 k m/sa) ve yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, Orta Ege’nin açıkları yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzeyi doğu ve kuzeydoğu, güneyi güneydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40km/sa), kuzeyi gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, kuzeyi ilk saatlerde kuzeybatı, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, ilk saatlerde kıyı kesimi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla batısı yer yer 2,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.