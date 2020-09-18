Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskını olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Eylül 2020 için hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Öte yandan yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetil olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu ilk saatlerde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), gece saatlerinde geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 k m/sa) ve yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı, zamanla çok bulutlu, Orta Ege’nin açıkları yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzeyi doğu ve kuzeydoğu, güneyi güneydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40km/sa), kuzeyi gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde zamanla 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, kuzeyi ilk saatlerde kuzeybatı, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, ilk saatlerde kıyı kesimi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla batısı yer yer 2,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.