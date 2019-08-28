Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; sabah saatlerinde ise Artvin'in bazı yerlerinde kuvvetli olacağından vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Marmara ve Kuzey Ege'nin bazı yerlerinde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Meteoroloji 'den alınan bilgilere işte Türkiye geneli hava olaylarları ve il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
İZMİR 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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