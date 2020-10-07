Meteoroloji'den Marmara için turuncu kodlu uyarı! Dolu ve hortum geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada yarından (perşembe) itibaren Marmara bölgesinin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede, "Rüzgarın kuvvetli Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.