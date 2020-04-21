Ülke genelinde yeni haftanın ilk gününde sıcak bir hava etkili olurken, yeni günde yağışlı bir hava bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat), Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikketli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinni hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu kuzey kesimleri ile Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Batı Karadeniz'de 1,5m ila 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde güneybatıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.