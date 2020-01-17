Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ocak raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ocak Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

17 Ocak Cuma hava durumu

Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ocak raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ocak Cuma hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile sabah ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif yağmur ve sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.