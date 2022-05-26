Meteoroloji'den o bölgeye sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak akşam saatlerinden itibaren başlıyor! Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada Trakya’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği öğrenildi.

Bugün itibariyle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini etkisi altına alması beklenen yağışlar ile ilgili olarak sarı kodla uyarıda bulunan Meteoroloji, vatandaşları Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, “Bu akşam (26 Mayıs 2022) saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.