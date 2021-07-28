Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 28 Temmuz 2021 Çarşamba?
Son dakika... Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken Doğu Karadeniz Bölgesi ve birçok ilimizde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava bugün nasıl olacak 28 Temmuz 2021 Çarşamba?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününün hava durumu tahminini açıkladı. Bu kapsamda hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Hava bugün nasıl olacak 28 Temmuz 2021 Çarşamba ? sorusuna yanıt arıyor. İl il hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ?
Meteoroloji tahminlerine göre 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününde, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun'un doğusu ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık