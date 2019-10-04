Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

İstanbul'un bu akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirdi. Öte yandan öğle saatlerinde Meteoroloji de uyarmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı kaydedildi.

5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgarın yarın bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor."

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren kıyıları ile zamanla kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Öğle saatlerinden sonra Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı ile akşam saatlerinde geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı ile zamanla geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinden sonra 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına ve kuvveti yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, ye yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.