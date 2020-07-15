Meteoroloji'den o iller için uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinde, Amasya ve Tokat'ın kuzeyi ile batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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