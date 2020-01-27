Meteoroloji'den o iller için uyarı! 27 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği bildirildi..
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -2°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 0°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu
.
HABERE YORUM KAT