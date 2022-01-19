Meteoroloji'den o illerde yaşayanlar için yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve çığ uyarısı! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Bunun üzerine vatandaşlar da hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunurken yurt genelinde yağışlı bir havanın olacağı, yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki Hava bugün nasıl olacak 19 Ocak 2022 Çarşamba? Bugün kar yağacak mı, kar yağar mı? İşte detaylar...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA? BUGÜN KAR YAĞACAK MI, KAR YAĞAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin yayımladığı hava durumu tahminine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar'da kar yağışı bekleniyor. İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba gününü hava durumu tahmini:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİNGÖL °C, -5°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -9°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MARDİN °C, -2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİİRT °C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı