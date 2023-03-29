Meteoroloji'den o illere kar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri için kar ve yağmur, Siirt için fırtına uyarısında bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Meteoroloji'den o illere kar ve fırtına uyarısı!

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bölgenin doğusunda bugün öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece ve yarın Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

VATANDAŞ TEDBİRLİ OLUNMASI İÇİN UYARILDI

Siirt'te ise bölgede etkili olacak olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Siirt’in doğusunda Şirvan, Eruh, Tillo ve Pervari ilçeleri, Şırnak'ın doğusunda merkez, Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçeleri için yarın akşam saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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