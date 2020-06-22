Meteoroloji'den o illerimize kritik uyarı: Sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara’nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilo) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
Bugün 13.00-19.00 saatleri arası için yapılan uyarı kapsamında, vatandaşların dikkatli olması istendi.
.@meteoroloji_twi'den alınan bilgilere göre,— A F A D (@AFADBaskanlik) June 22, 2020
⏰ Bugün,
? Trakya ile Marmara’nın güney ve doğusunda (Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
⚠️ Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/TOozhbkh1Z
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