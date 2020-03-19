Meteoroloji'den yapılan son tahmin ve uyarılara göre, Marmara ve Ege’de yerel yağışlar var. Marmara’nın orta ve doğu kesimlerinde akşam saatlerinde ve gece olacak. Akdeniz’in orta ve doğu kesimleri bulutlanıyor. İç Anadolu’da Kayseri-Sivas dolaylarında kar bekleniyor. Karadeniz bölgesinde de karla karışık yağmur ve kar yağışları görülüyor. Doğu Anadolu kar almayı sürdürüyor. Güneydoğu’da yağış kuvvetli. İşte tüm ayrıntılar...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar (5 - 20 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu asabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 4°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri dışında bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu ve hafif olmak üzere karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz ile Orta ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (10-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu; Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta ve Güney Ege’de 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde yer yer 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz’de yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,3 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.