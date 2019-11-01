Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Kasım raporu yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Kasım Cuma hava durumu

Hemen belirtelim ki peş peşe yapılan uyarılarda 5 il dışında yurdun tamamı için yağış tahmininde bulunuldu. Öte yandan Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in güneyi için de kar yağışı uyarısı geldi. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’da yağmur ne zaman duracak? İşte, 1 Kasım hava durumu raporu…

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar Samsun, Ordu, Sinop, Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyinde, öğleden sonra İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli(51-75 kg/m²) ve Rize il geneli, Artvin'in kıyı, Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m²) olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m²), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²), Rize il geneli, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer şiddetli(76-100 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

1 Kasım Cuma hava durumu

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Kasım Cuma hava durumu

Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri ile öğleden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı