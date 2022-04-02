Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Dışarı çıkarken bu detaylara dikkat: Sağanak yağış ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, kuvvetli rüzgar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahmini 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle toz taşınımı uyarısı yapılması sonrası Hava bugün nasıl olacak? sorusunun yanıtı internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. Peki 2 Nisan 2022 Cumartesi: Hava durumu bugün nasıl olacak ?

2 NİSAN 2022 CUMARTESİ: HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK ?

2 Nisan 2022 Cumartesi gününün hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu