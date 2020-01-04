Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar yağışı ve yağmur geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU BÖLGESİ

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu