Meteorolojiden pus ve sis uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 7 Kasım 2021 Pazar? İşte il il hava durumu...
Bugün havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar için haberimizde 7 Kasım 2021 Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Buna göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. İşte il il hava durumu...
Hava bugün nasıl olacak 7 Kasım 2021 Pazar? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 7 KASIM 2021 PAZAR?
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde batısı 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 4 ila 6, kuzeyi 7; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, 2 ila 4, kuzeyi 5, açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.