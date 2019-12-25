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Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kar ve sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarıları 115

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden açıklama yapıldı.