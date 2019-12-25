Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kar ve sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

1 5 Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden açıklama yapıldı.