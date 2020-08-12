Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Ağustos hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Ağustos hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu ilk saatlerde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in doğusu parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi.