Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Ağustos hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son değerlendirmelere göre, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Ağustos hava durumu raporu
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu ilk saatlerde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in doğusu parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi.