Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumuna göre yurdumuzda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. MGM'nin güncel sitesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ekim Pazartesi hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

28 Ekim Pazartesi hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu ve puslu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve puslu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Nevşehir ile Konya'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu, Malatya ve Elazığ ile gece Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı