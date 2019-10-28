Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu uyarısına göre, yurt geneli birçok ilde kuvvetli yağışlar olacak. Yeni haftanın ilk gününde Doğu ve Güneydoğu illerimizde yağışlar etkisini gösterecek. iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ekim Pazartesi hava durumu
Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumuna göre yurdumuzda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. MGM'nin güncel sitesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ekim Pazartesi hava durumu
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
28 Ekim Pazartesi hava durumu
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu ve puslu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve puslu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Nevşehir ile Konya'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu, Malatya ve Elazığ ile gece Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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