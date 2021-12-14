Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul ve 8 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Yükseklere kar yağabilir

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sarı kodlu yağış uyarı geldi.

Yapılan hava durumu değerlendirmesinde, "Halen Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu’da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞABİLİR

Öte yandan yağışların bu akşam 1200 metre üzerinde yarın ise zamanla 800 metre ve üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SU BASKINI VE HEYALANA DİKKAT

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbir olması gerektiği ifade edildi.