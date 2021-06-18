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  3. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve Trakya için saat verdi! Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar...

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve Trakya için saat verdi! Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkez yetkililerince yapılan açıklamaya göre, İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde, öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağmur bekleniyor. Yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda, kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara sebep olabileceği belirtildi.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve Trakya için saat verdi! Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 18 Haziran Cuma günü için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, başta İstanbul olmak üzere Trakya ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak yağışların yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı açıklandı. 

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve Trakya için saat verdi! Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar...

MARMARA VE TRAKYA'DA SARI KODLU UYARI

Gün boyu devam etmesi beklenen yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken vatandaşlara sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve Trakya için saat verdi! Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar...

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edil en meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve Trakya için saat verdi! Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar...

YEŞİL UYARI: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

TURUNCU UYARI: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: İstanbul ve Trakya için saat verdi! Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar...

KIRMIZI UYARI: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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