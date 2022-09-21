Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar! O bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahmin raporu sonrası yarın yurdun büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Rukiye Karapunar
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Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar! O bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmin bilgilendirmesi sonrası yarından itibaren Marmara’nın Doğusu ile Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun Doğusu'nda kuvvetli sağanak yağışlae bekleniyor. Vatandaşlar yaşanacak olumsuzlukara karşı tedbirli olunması knusunda uyarıldı.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Meteoroloji'den yapılan açılamada; "Bu gece saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (55- 110 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar! O bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

"Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Mersin’in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarılar! O bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

"Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğu, Yozgat’ın doğu ve Tokat’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." şeklinde bilgilendirme yapıldı.

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