Meteoroloji 18 Eylül Çarşamba hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye geneli bugün hava durumu oldukça güneşli olacak. Ancak cuma gününden itibaren Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

Cuma gününden itibaren ise Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde haftasonunda sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 3 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

18°C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

15°C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

17°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

7°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

16°C, 33°C

Parçalı bulutlu