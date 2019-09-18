Meteoroloji'den sevindiren haber: Tüm Türkiye güneşli olacak
Bugün hava nasıl? İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu? soruları yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde merakla araştırılıyor. Meteoroloji 18 Eylül Çarşamba hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye geneli bugün hava durumu oldukça güneşli olacak. İşte il il Türkiye geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji 18 Eylül Çarşamba hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye geneli bugün hava durumu oldukça güneşli olacak. Ancak cuma gününden itibaren Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
Cuma gününden itibaren ise Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde haftasonunda sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 3 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
18°C, 29°C
Az bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
15°C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
17°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
7°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR HAVA DURUMU 18 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
16°C, 33°C
Parçalı bulutlu
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