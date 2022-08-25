Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları 4 derece birden düşüyor! İşte etkilenecek olan o iller...

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 25 Ağustos 2022 Perşembe gününde kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bazı iller için de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Gül Erdoğan
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Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları 4 derece birden düşüyor! İşte etkilenecek olan o iller...

Haftanın ortasında vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan hava durumu 25 Ağustos 2022 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırılıyor. Hava durumu tahminlerini merak edenler için Hava bugün nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve illerdeki son durum haberimizde...

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları 4 derece birden düşüyor! İşte etkilenecek olan o iller...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25 Ağustos 2022 Perşembe gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmini yapıldı:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları 4 derece birden düşüyor! İşte etkilenecek olan o iller...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları 4 derece birden düşüyor! İşte etkilenecek olan o iller...​​​​​​​

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu; Batı Akdeniz, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları 4 derece birden düşüyor! İşte etkilenecek olan o iller...​​​​​​​

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 38°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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