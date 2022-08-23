Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 23 Ağustos 2022 Salı gününde hava sıcaklıklarında önemli değişim olmayacağı, Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, bazı iller için de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...

Haftanın ikinci iş gününde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan hava durumu 23 Ağustos 2022 Salı gününde internet arama motorlarında araştırılıyor. Hava durumu tahminlerini merak edenler için Hava bugün nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve illerdeki son durum haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 23 AĞUSTOS 2022 SALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 23 Ağustos 2022 Salı gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmini yapıldı:

"Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Marmara, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...​​​​​​​

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge geneli parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...​​​​​​​

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji'den tedirgin eden uyarı! Şiddetli sağanak yağış bekleniyor! İşte etkilenecek olan o iller...
Meteoroloji'den tedirgin eden uyarı! Şiddetli sağanak yağış bekleniyor! İşte etkilenecek olan o iller...
Meteorolojiden çok kritik uyarı! O saatlerde dışarı çıkan 'yanar'
Meteorolojiden çok kritik uyarı! O saatlerde dışarı çıkan 'yanar'
21 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Planlarınız suya düşebilir, yağmur geliyor!
21 Ağustos Pazar hava durumu: Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Planlarınız suya düşebilir, yağmur geliyor!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Özellikle o iki ilde yaşayanlar dikkat! İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi hava durumu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Özellikle o iki ilde yaşayanlar dikkat! İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi hava durumu
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Masterchef Türkiye'de dengeler değişiyor! Mavi takımın kaptanlığı için büyük mücadele: Yarışmacılar soğuk soğuk terledi
Masterchef Türkiye'de dengeler değişiyor! Mavi takımın kaptanlığı için büyük mücadele: Yarışmacılar soğuk soğuk terledi
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı
Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay ve subayların mezuniyet töreninde konuştu, dünyaya mesaj verdi: "Yan bakana, düz bakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay ve subayların mezuniyet töreninde konuştu, dünyaya mesaj verdi: "Yan bakana, düz bakmayız"
Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"
Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"